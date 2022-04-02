Terk edilmiş bir bebek için göreve çağrıldı. Onu gördüğünde kendi bebeği geldi aklına, hiç düşünmeden aç olan bebeği emzirdi.

Büşra Durmaz, Pendik'te görevli bir acil tıp teknikeri. Terk edilmiş bebek ihbarı üzerine gittiği olay yerinde gördüğü kız bebeğin aç olduğunu fark etti.

Kendisinin de 14 aylık bir kızı olan Durmaz, bebeği emzirdi. Süt annelik yaptığı bebeğe kendi kızının kıyafetlerini giydirdi.

Ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilenen Büşra Durmaz, hastane çalışanlarının isteği üzerine bebeğe Nisa Mihriban adını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Büşra Durmaz ve bebeğin videosunu "Acil Tıp Teknisyeni Büşra ve Süt Kızı" notuyla paylaştı.