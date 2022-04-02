Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.