Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.

''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir."

Bakan Koca: Durumu takip ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." dedi.

Ne olmuştu?

Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olan bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi

60 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, anne Ebru S.'yi evinin önünde yakaladı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ebru S., 'İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olarak yaralama' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Ebru S. "iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olarak yaralama" ve "terk" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakıcı hakkında soruşturma

Öte yandan bebeğin sevk edildiği bakımevinde görevli olan bakıcı kadın D.Y. hakkında olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, da Nisa bebekle ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.