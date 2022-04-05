Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi'ndeki polisler, çoğunluğu çocuk, yaşlı ve zihinsel engellilerden oluşan kayıp kişileri ailelerine en kısa sürede kavuşturmak için yürütülen Kayıp Alarmı Projesi kapsamında 7/24 görev yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürü Murat Özdemir, yakını kaybolan kişinin polis ya da jandarmaya başvurmasıyla sürecin başladığını söyledi.

Özdemir, polisin bir taraftan sahada kayıp kişiyi ararken diğer taraftan da aranan kişinin bilgi ve fotoğraflarının ailenin rızasıyla Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi'ne iletildiğini belirtti.

Edinilen bilgilerin paylaşılmasının ardından merkezde, kişinin kaybolduğu veya bulunabileceği bölgeye yönelik koordinat çalışması yapıldığını dile getiren Özdemir, hazırladıkları bilgilendirme mesajlarının, aranan kişinin bulunabileceği veya kaybolduğu alandaki tüm operatörlerin kullanıcılarına SMS mesajı olarak gönderildiğini anlattı.

Kişinin bulunduğuna ilişkin mesaj da SMS olarak gönderiliyor

Başarıyla uygulanan Kayıp Alarmı Projesi kapsamında şu ana kadar kayıpların yüzde 95'inin bulunarak ailelerine teslim edildiğini bildiren Özdemir, "Operatörler üzerinden 1100 civarında vatandaşımızı Kayıp Alarmı Projesi'ne dahil ettik. Bu kapsamda 35 milyonun üzerinde bilgilendirme mesajı vatandaşlarımıza gönderildi." dedi.

Kayıp bulunduktan sonra da benzer şekilde bir sürecin işlediğini ifade eden Özdemir, kişinin bulunduğuna ilişkin mesajın da yine bölgedeki GSM abonelerine SMS olarak gönderildiğini belirtti.

Kayıp kişilerin kısa sürede bulunması için sosyal medyayı da etkin kullandıklarını vurgulayan Özdemir, SMS için hazırladıkları mesajları sosyal medya hesaplarından da yayınladıklarını kaydetti.

"Vatandaşlar gelen mesajlara duyarlı olmalı"

Yakını kaybolanların kısa sürede kolluk birimlerine başvurması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, kayıp kişiye ait güncel fotoğrafların bulunmasının da işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Özdemir, kayıpların bulunması konusunda en büyük yardımcılarının vatandaşlar olduğunu işaret ederek, "Vatandaşımıza bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Bu bilgilendirme mesajına duyarlı olsunlar. Çünkü sıradan bir durum değil. Bunu bilsinler, emniyet birimleri tarafından gönderiliyor bu mesaj ve dolayısıyla çevrelerine duyarlı olsunlar. En benzeyenini gördüklerinde 112'ye bilgi versinler." diye konuştu.