Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bir suç şebekesinin Keçiören'de uyuşturucu sattığı belirlendi.

Liderliğini S.U'nun yaptığı suç örgütünü takibe alan ekipler, şüphelilerin "torbacı" olarak tabir edilen kişileri bularak, ilçede uyuşturucu sattırdığını tespit etti.

Öte yandan S.U'nun yönlendirmesi ile fuhuş yapan B.K'nin de yakalanmamak için anlaşmalı taksiler içerisinde pazarlık yaptığı ve elde ettiği parayı uyuşturucu ticaretinde kullandığı ortaya çıktı.

Çalışmaların ardından belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında S.U'nun da bulunduğu suç şebekesinin 9 üyesini gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürecinde yapılan ara yakalamalar ve düzenlenen son operasyonda 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda kullanımı özel reçeteye tabi hap, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.