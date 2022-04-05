Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
İstanbul'da yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atan anne Pervin Y. tutuklandı. Bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Hızırbey Caddesi'nde çalışan temizlik görevlileri, 29 Mart sabahı çöp konteynerinde erkek bebek buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Pervin Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikte, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan sorgulanan şüpheli Pervin Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan kadın itiraz üzerine tutuklandı
Başsavcılık, şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi, Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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