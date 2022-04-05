Karaman'da doğum sancısı çeken sokak kedisi, aile sağlığı merkezinin kapısına geldi. Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra içeriye girdi.

Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak hemen müdahalede bulundu. Anne kedi 4 yavru dünyaya getirdi.

"Anne kedi ve yavrularının sağlığı iyi"

Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, koridorda bir kedi sesi duyduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kedinin karnının şiş olduğunu fark ettik. Kedinin doğum yapacağını anlayan hemşireler onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şuan yavruları ile birlikte mutlu. 4 yavrusu oldu. Anne ve yavruların sağlık durumu gayet iyi."

[Fotoğraf: İHA]

Nefes alamayan bir yavru kedi, ebenin yaptığı müdahale ile hayata tutundu.

İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu söyleyen Betül Yılmaz, "İlk doğan yavrumuz doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyütürüz" dedi.