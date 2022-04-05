Fakıuşağı köprüsü üzerinde arızalanarak yolda kalan bir minibüse, iki trafik polisi yardım etti.

Polisler, minibüsü iterek sürücünün aracı yol kenarına almasına yardımcı oldu. O anlar cep telefonu ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından, "Hayatın merkezinden" mesajıyla paylaştı.