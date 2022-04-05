Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolda kalan minibüsü polisler itti
Osmaniye'de polislerin yolda arızalanan minibüsü iterek vatandaşa yardım etmesi kameraya yansıdı.
Fakıuşağı köprüsü üzerinde arızalanarak yolda kalan bir minibüse, iki trafik polisi yardım etti.
Polisler, minibüsü iterek sürücünün aracı yol kenarına almasına yardımcı oldu. O anlar cep telefonu ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından, "Hayatın merkezinden" mesajıyla paylaştı.
Hayatın merkezinden.. pic.twitter.com/zjDwVOQuDK— Osmaniye Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetOsmaniye) April 5, 2022
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