Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ve Bigadiç-Sındırgı kara yolunda karadan ve havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı.

Yapılan uygulamada, havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan çalışmalarda 190 araç denetlendi.

Çalışmalar sonucu 3 araca bin 972 lira idari para cezası kesildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan motosiklet ve motorlu bisiklet nedeniyle ekiplerin yaptığı yol kontrol uygulamasına ise bin 168 araç kontrol edildi.

Denetimler neticesinde 20 motor sürücüsüne 8 bin 75 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 7 araç trafikten men edilirken 1 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.