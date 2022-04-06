Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 02:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.
Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.
Önlem alınan bölgede söndürme çalışması devam ediyor.
Etiketler: İtfaiye Kayseri Orman Yangını Yangın
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