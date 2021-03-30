Taksiyle Ankara'dan Trabzon'a giden 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun’da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 Afganistan uyruklu kişi taksilerde ve otogarlarda yakalandı.
Trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında, K.K. ve Ü.K. idaresindeki taksileri durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 9 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini tespit etti.
Sahte kimlik belgesi ile yurda giriş yaptılar
Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yabancılara yönelik uygulama yapıldı.
Üzerlerinde farkı kişilere ait sahte "uluslararası koruma kimlik belgesi" bulunduğu belirlenen ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptıkları anlaşılan 3 Afgan yakalandı.
Trabzon’a gideceklerdi, yakalandılar
Ankara'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Trabzon'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Yabancı uyruklular Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi’ne götürülürken araç sürücüleri ise İlyasköy Polis Merkezine gönderildi.
- 17:58
- 17:55
- 17:50
- 17:45
- 18:04