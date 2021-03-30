Kayak takımlarını giydiler, ilk defa piste çıkmanın heyecanını yaşadılar.

Antalyalı gençler Erzurum Palandöken'de kayakla tanıştı.

Projenin adı "Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta."

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Oradaki gençlerin Antalya'da gençlik merkezlerinde faaliyetlerde bulunan özellikle dezavantajlı gençlerin kar sporlarından uzak oldukları biliniyor. Bu manada onlara sahip çıkmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik."

Gençlerin kayak keyfi

Etkinlikte 24 genç kayak eğitimi aldı.

Gençlere ilk kayak eğitimlerinde 2 uzman antrenör eşlik etti. Güneşli havada ilk deneyimlerini yaşayan gençler keyifli bir gün geçirdi.

Proje kapsamında Erzurumlu bir grup genç de, mayıs ayında Antalya'ya dalış eğitimi için gidecek.