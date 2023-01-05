Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim Metro istasyonunda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İtfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü.
Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Bir yandan da Taksim’e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim’e gelen metro yavaşlatıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.’yi çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mustafa S.’nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Son Dakika Ulaşım
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