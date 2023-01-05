İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam ilçesinde şüpheli S.S'nin evinde tarihi eser olduğu ve bunu satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser niteliğindeki 2 kılıç ve kılıca ait kın ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarihi eserler ise müze yetkililerine teslim edildi.