Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı, bazı kesimlerinde yer yer etkili olan sis nedeniyle saat 06.20 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazdaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü tekrar açıldı. Boğazın kuzey-güney yönündeki trafik ise 23.59'a kadar askıya alındı.

İstanbul için Meteoroloji tarafından sis uyarısı verilmişti. Uyarıda, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi yer aldı.