Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 05:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ercan Akdağ'ın kullandığı hafif ticari araç ile Mehmet Çelebi idaresindeki otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler köyü yol ayrımında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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