Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 05:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonunda 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan N.D, S.K. ve M.E. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin yanında jeneratör ile kazı yapmada kullanılan aletler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kastamonu Kaçak Kazı
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