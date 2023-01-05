Yeni Mahalle 1014 Sokak'ta pazarcılık yapan S.A'ya ait muz yüklü kamyonette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evlerde kapı, pencere yıkıldı

Patlama nedeniyle yazlık olarak kullanılan çevredeki bazı dairelerin kapı ve pencereleri kırıldı, duvarlarında hasar oluştu. Meyvelerin bulunduğu konteyner ile muz yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Mahallede elektrik kesintisi yaşandı, tedbir amacıyla doğal gaz da kesildi.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

"Patlamanın fen lisesiyle herhangi bir alakası yoktur"

Kaymakam Üçüncü, saat 21.30 sıralarında ilçede meydana gelen patlamanın muz yüklü bir kamyonette gerçekleştiğini söyledi.

Patlamanın fen lisesinde olduğuna dair yanlış haberlerin yazıldığını ifade eden Üçüncü, "Patlamanın, okulumuzla fen lisesiyle herhangi bir alakası yok. Bu yönde bazı haberler yapılmış, kesinlikle yanlış. Patlamanın nedeni net değil ama klima sistemi üzerinden olabilir diye düşünülüyor. Allah'a şükür ölü ya da yaralı yok. İlçemize geçmiş olsun" diye konuştu.