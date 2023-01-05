Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.B. yönetimindeki hafif ticari araç, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolunda kontrolden çıkarak Kumluca Deresi'ne yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.B ile araçta bulunan Abdulkadir K. ve Gamze Duran B. yaralandı, İrem Çokbilir hayatını kaybetti.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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