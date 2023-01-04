Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

3 şüpheli "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce de 3 şüpheli "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Böylece cinayete ilişkin tutuklu sayısı 6 oldu.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.