Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da 57 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Giresun'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 57 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Bulancak, Dereli ve Güce ilçelerinde sahte alkollü içki imal ve satışına yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 57 litre el yapımı sahte alkollü içki, alkol damıtma cihazı, alkol yapımında kullanılan 8 varil, 2 derece, sahte içki yapımında kullanılan 8 çuval toz şeker ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Giresun Sahte İçki
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