Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 102 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, "TCSG-6" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 56 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan toplam 102 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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