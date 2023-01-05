Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla 5 katlı binanın çatı kısmına ulaşarak, alevleri söndürmek için çalışma başlattı, bu esnada da çevrede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülerek, kontrol altına alındı. Yaralanmanın olmadığı yangının baca kısmından çıkarak çatıya ulaştığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle yan binanın çatı kısmında da küçük çaplı hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.