Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Umut Ç. idaresindeki otomobil, D-100 Karayolu Esenyalı sapağında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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