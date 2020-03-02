Aracına bayrak asan taksicilerden Hüseyin Karabağ, millet olarak devletin ve askerin yanında olduklarını göstermek için araçlarına bayrak astıklarını söyledi.

Vatandaşlardan da çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Karabağ, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini, devletin ve askerin arkasında olduklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Taksici Murat Geçer de "Sonuna kadar devam etsinler, millet olarak herkes arkalarında, kesinlikle geri adım atmasınlar" şeklinde konuştu.