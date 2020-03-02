Haber Giriş: Kaynak: AA
Taksiciler 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarını Türk bayraklarıyla donattı
[Fotoğraf: AA]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksiciler, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı.
Aracına bayrak asan taksicilerden Hüseyin Karabağ, millet olarak devletin ve askerin yanında olduklarını göstermek için araçlarına bayrak astıklarını söyledi.
Vatandaşlardan da çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Karabağ, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini, devletin ve askerin arkasında olduklarını ifade etti.
[Fotoğraf: AA]
Taksici Murat Geçer de "Sonuna kadar devam etsinler, millet olarak herkes arkalarında, kesinlikle geri adım atmasınlar" şeklinde konuştu.
Etiketler: türk bayrağı bahar kalkanı taksiSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 21:01
Son Haberler
- 22:01
- 21:57
- 21:54
- 21:45
- 21:33
Sıradaki Haber
Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz