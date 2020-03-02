Karşıyaka Belediyesi ekipleri, Bostanlı Mahallesinde boşaltılan 7 katlı apartmanın çevresinde, yıkım öncesinde önlemler aldı. Ekipler daha sonra iki iş makinesi ile yıkım çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimat verdi

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla, yatık durumda bulunan 5 binayla ilgili ayrıntılı çalışma yaptıklarını söyledi.

Binaların bulunduğu 1359 adada bulunan 9 parselde 10 binanın yer aldığını belirten Albayrak, "Zemin kaynaklı sorunlar nedeniyle uzun süredir yatık durumda olan 5 bina için, İzmir Valiliği tahliye kararı verdi. Diğer binaların ise riskli yapı dosyaları, ilgili firma tarafından Müdürlüğümüze teslim edilecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yıkım kararı verilen binaların, 6306 sayılı yasa kapsamında risk analizlerinin yapıldığını da belirten Albayrak, "İlk etapla boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları yapılıyor. Aynı bölgedeki 4 binanın işlemleri ise devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasını ardından yıkım işlemlerine onların da başlanacak" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Bina sahiplerine kira yardımı yapılacak

Albayrak, bina sahiplerine, başvurmaları halinde, ilgili yasa gereğince 18 ay kira yardımında bulunulacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan tahliye kararının iletildiği yapılardaki bazı evlerin henüz boşaltılmadığı, binaların altında bulunan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, bu binadaki yıkım işlemlerinin 2 gün süreceğini bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

40 yıldır eğik halde

Bostanlı’da dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve yaklaşık 40 yıldır eğik halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından ekim ayında, AFAD’ın 2017’de hazırladığı depreme dayanıklılık raporuna istinaden tahliye kararı verilmişti.

Diğer yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1359 ada ile ilgili ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilen imar planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayı halinde plan yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için süreç başlamış olacak.