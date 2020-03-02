13 milyon emeklinin gözü bankaların promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler 3 yıl aradan sonra ikinci kez promosyon alacak. Ödemeler maaşların yatmasının ardından başlayacak.

Mart 2017'de başlamıştı

Emeklilere promosyon ödemesi ilk kez Mart 2017'de yapıldı. SGK'nın bankalarla imzaladığı protokolle hayata geçirilen promosyon ödemeleri için taahhüt süresi bu ay itibarıyla doldu. Bankaların kampanyaları da hızlandı.

Taahhüdü dolan emekli istediği bankayla anlaşabilecek

3 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte emekliler bankalardan yeniden promosyon almaya hak kazandı. Bu kapsamda da bankalar emekliler için farklı fırsatlar sunuyor. Taahhüdü dolan emekli ise istediği bankayla anlaşabilecek.

2017'de promosyon ödemeleri ne kadardı

2017'deki promosyon ödemelerinde 1000 lira aylık alanlara 300 lira, 1000- 2000 lira arasında aylık alanlara 375 lira, 2000 lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira verilmişti.

Haber: Tuğçe Akgül