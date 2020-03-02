Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara sanıklar Bünyamin U. ve Bilal Y. katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Yapılan değerlendirmenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Bünyamin U'yu "FETÖ üyeliği"nden 12 yıla, Bilal Y'yi ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrıca, sanık Bilal Y'nin atandığı kamu kurumunda çalıştığı süre boyunca aldığı paranın iki katı kadar adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Bünyamin U. hakkındaki, "astsubaylık sınav sorularının FETÖ üyelerine dağıtımının sağlanması" iddiaları kapsamında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da hükmedildi.