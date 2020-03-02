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KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını sızdırmasıyla ilgili iki ayrı davada sanıklardan birine 12 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis ve adli para cezası verildi.
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara sanıklar Bünyamin U. ve Bilal Y. katıldı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Yapılan değerlendirmenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Bünyamin U'yu "FETÖ üyeliği"nden 12 yıla, Bilal Y'yi ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Mahkeme ayrıca, sanık Bilal Y'nin atandığı kamu kurumunda çalıştığı süre boyunca aldığı paranın iki katı kadar adli para cezasına çarptırdı.
Sanık Bünyamin U. hakkındaki, "astsubaylık sınav sorularının FETÖ üyelerine dağıtımının sağlanması" iddiaları kapsamında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da hükmedildi.
Etiketler: fetö KPSS KPSS sorularının sızdırılması davasıSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 17:10
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