Rejimin etkisiz hale getirilen hava gücü: SU-24
Suriye’de rejim unsurları için artık hiçbir yer güvenli değil. Hedefler SİHA’larla birer birer yok edilirken rejim uçaklarının da düşürüldüğü haberleri geldi. Peki düşürülen SU-24 uçaklarının özellikleri neler?
Esed rejiminin alçak saldırısı sonrası TSK Bahar Kalkanı Harekatı’nı başladı.
Harekat kapsamında hem karada hem havada hedefler bir bir imha ediliyor.
Hedefler arasında rejime ait savaş uçakları da yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.
Peki, SU-24 nasıl bir uçak?
Yer ve yüzey hedeflerinin imhası ile düşük rakımlarda da dahil olmak üzere, gece ve gündüz hava koşullarında füze ve bomba saldırıları başlatmak için tasarlanmış bir Rus taktik, saldırı ve bombardıman uçağı.
1975 yılında ilk modelinin modernizasyonuna başlandı. 1979 yılında modern hali SU-24M ilk uçuşunu yaptı.
1984 yılında Afganistan Savaşı’nda kullanılan uçağın ihraç modeli ise 1987 yılında üretildi. SU-24MK olarak adlandırılan uçak Cezayir, Libya, İran, Irak ve Suriye’ye satıldı.
Teknik özellikleri
Mürettebat sayısı:2
Uzunluğu: 24,53 metre
Kanat açıklığı: 17,63 metre
Yüksekliği: 6,19 metre
Kalkış ağırlığı (maksimum): 43,375 kilogram
Savaş yükü (maksimum): 8 ton
Performans
Deniz seviyesi hızı: 1315 km/s ( 1,06 mach)
Yüksek irtifa hızı: 1669 km/s (1,35 mach)
Kalkış mesafesi ( normal ağırlıkta): 1550 metre
İniş mesafesi (normal ağırlıkta) 1100 metre
Silahlar
23 mm top
Havadan karaya güdümlü füzeler
Havadan havaya güdümlü füzeler
Güdümlü, küme ve taktik bombalar
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