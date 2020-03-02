Esed rejiminin alçak saldırısı sonrası TSK Bahar Kalkanı Harekatı’nı başladı.

Harekat kapsamında hem karada hem havada hedefler bir bir imha ediliyor.

Hedefler arasında rejime ait savaş uçakları da yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Peki, SU-24 nasıl bir uçak?

Yer ve yüzey hedeflerinin imhası ile düşük rakımlarda da dahil olmak üzere, gece ve gündüz hava koşullarında füze ve bomba saldırıları başlatmak için tasarlanmış bir Rus taktik, saldırı ve bombardıman uçağı.

1975 yılında ilk modelinin modernizasyonuna başlandı. 1979 yılında modern hali SU-24M ilk uçuşunu yaptı.

1984 yılında Afganistan Savaşı’nda kullanılan uçağın ihraç modeli ise 1987 yılında üretildi. SU-24MK olarak adlandırılan uçak Cezayir, Libya, İran, Irak ve Suriye’ye satıldı.

Teknik özellikleri

Mürettebat sayısı:2

Uzunluğu: 24,53 metre

Kanat açıklığı: 17,63 metre

Yüksekliği: 6,19 metre

Kalkış ağırlığı (maksimum): 43,375 kilogram

Savaş yükü (maksimum): 8 ton

Performans

Deniz seviyesi hızı: 1315 km/s ( 1,06 mach)

Yüksek irtifa hızı: 1669 km/s (1,35 mach)

Kalkış mesafesi ( normal ağırlıkta): 1550 metre

İniş mesafesi (normal ağırlıkta) 1100 metre

Silahlar

23 mm top

Havadan karaya güdümlü füzeler

Havadan havaya güdümlü füzeler

Güdümlü, küme ve taktik bombalar