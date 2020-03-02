Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 32 terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan toplam 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Aralarında saldırı hazırlığında olan toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan iki ayrı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."