27 Şubat'ta İdlib'de rejimin saldırısı sonrası Türkiye, düzensiz göçmenler için Avrupa kapılarını açmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkeden ayrılan göçmen sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677" bilgisini paylaştı.