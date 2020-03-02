Haber Giriş: Kaynak: AA
117 bin 677 göçmen Avrupa yolunda
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu" dedi.
27 Şubat'ta İdlib'de rejimin saldırısı sonrası Türkiye, düzensiz göçmenler için Avrupa kapılarını açmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkeden ayrılan göçmen sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677" bilgisini paylaştı.
Etiketler: son dakika göçmenler avrupa yolunda idlib idlib'de alçak saldırı türkiye avrupa kapısını açtı mültecilerSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 14:15
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