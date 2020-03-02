Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız"

İdlib'de tarihi bir mücadele sürerken STK'ların verdiği destekten dolayı teşekjkür ediyorum. Bizler yumruk gibi olduğumuz sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez.

Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatmak, ekonomik tuzakla tökezletmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.

lkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da başaramadıklarını Suriye'de yapmaya çalışanları yine hüsrana uğrattık.

2557 rejime ait asker etkisiz hale getirildi

Bu sabah itibarıyla 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 ÇNRA, 5 hava savunma rampası, 12 tanksavar, 29 pikapa monteli uçaksavar, 1 İHA, 8 helikopter, 24 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu olarak kullanılan binalar, 2 uçak, 2557 rejime ait asker ve bunun yanında tabii ki orada yardımcı olarak onlarla beraber olan kişiler. Bunlar etkisiz hale getirildi.

Putin ile görüşme

Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

"Çok ağır bedeller ödetiyoruz"

Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz. Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.