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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin tarihi resmi olarak açıklandı.
İki lider, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.
Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmenin ana gündemi İdlib olacak.
Heyette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer alacak.
Etiketler: vladimir putin son dakika idlib cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 13:13
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