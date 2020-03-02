İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Bir personelin şehit olduğu, 4 personelin de ağır yaralandığı saldırı sonrası hava destekli operasyon düzenlendi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bakan Pekcan: 1 şehit, 4 ağır yaralı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, servis aracına yapılan hain saldırıda bir personelin şehit olduğunu, 4 personelin de ağır yaralandığını söyledi.

"Çatışmalar devam ediyor"

Saldırı ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin takip edilip kıstırıldığını ifade etti.

Valilik: Nöbet değişimi sırasında saldırı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Ön tekere isabet etti

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hava destekli operasyon

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı. 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mayınlı tuzak: 1 asker yaralı

Bölgede arazi taraması yapan 1 asker, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.