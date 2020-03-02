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Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyarette iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Türkiye ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek.
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.
Etiketler: Bulgaristan boyko borisovSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 00:32
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