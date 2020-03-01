Türkiye yıllarca Batı'nın silah ambargolarıyla boğuştu. Savunması için parasıyla satın almak istediği silahlar için hep bir engel çıkarıldı, sonu gelmeyen şartlar öne sürüldü. Politikalar çatıştığında, silah satışı hep bir tehdit olarak Türkiye'nin karşısına çıkarıldı.

Kendi göbeğini kesmeye karar veren Türkiye, savunma sanayiinde art arda hamleler yapmaya başladı. Büyük yatırımlara girişildi, milli silahlar geliştirildi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçları yine yerli teknoloji, silah ve yazılımlarla donatıldı.

İHA ve SİHA'lar Esed rejimine büyük darbe vurdu

Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava araçları SİHA'lar ile toplu saldırısı İdlib'de Esed rejimine büyük darbe vurdu.

Hava savunma sistemlerini aşan bu araçlar, sahada da Mehmetçiğe büyük bir üstünlük sağladı.

Bu silahların geliştirilmesinde Türkiye'nin son yıllarda yaptığı teknoloji atılımı büyük rol oynadı.

Öyle ki Türkiye artık TEKNOFEST adı altında gençlerin kıyasıya yarıştığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenliyor.

TEKNOFEST'ten anlamlı paylaşım

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Twitter hesabı üzerinden bir video yayınladı.

"Bugün, yarın, ilelebet... Tam Bağımsız Güçlü Türkiye" ifadeleri ile paylaşılan anlamlı videoda gençlerin yaptıkları roketler yer alıyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi gençlerin ellerinde yükselecek"

Video, "Gezen, bilen, sezen, yazan, hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten kızlarımıza ve oğullarımıza..." ifadeleri ile başlıyor.

Videonun son bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:

"TEKNOFEST Roket Yarışmaları'na 2019'da 571 takım başvurdu, finallere 79 takım kaldı.

Hava savunma sistemlerinden, uydu fırlatma teknolojilerine kadar pek çok alan için kritik olan roket teknolojisinde Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin yaptığı çalışmalar, Malazgirt Zaferi'nden bu yana Anadolu coğrafyasında hür yaşayan, 30 Ağustos Zaferi ile istiklaline sahip çıkan, 15 Temmuz'da istikbalini kendi elleriyle muhafaza etmesini bilen Türk Milleti'nin, bu çetin coğrafyada bundan böyle de başı dik ve tam bağımsız yaşamasının teminatı olacaktır.

Milli Teknoloji Hamlesi, ay-yıldızlı bayrağına aşık gençlerin ellerinde yükselecektir.

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal!"