İdlib'deki alçak saldırıdan sonra, Türkiye, düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açtı.

Binlerce göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara doğru yürüyüşe geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını paylaştı.

Bakan Soylu, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıyı kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" açıklamasını yapmıştı.