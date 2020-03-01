Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"Türkiye derin bir krizi uzun süre engelledi"

Burak Özügergin Türkiye'nin gayretleri sayesinde Avrupa’da göç akını nedeniyle yaşanabilecek derin bir krizin uzun süre engellendiğinin altını çizdi.

"NATO'dan kayıtsız şartsız destek bekliyoruz"

Türkiye’nin, gelinen noktada, Yunanistan'ın da dahil olduğu NATO’dan kayıtsız şartsız destek beklediğini vurgulayan Özügergin, "Böyle bir günde, Yunanistan'ın engellemeleri nedeniyle NATO'dan bir destek beyanının bile çıkarılamamış olması bizde infiale yol açtı." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris ise Türkiye'nin endişelerini anladıklarını söyledi. "Ancak mültecilerin geçişlerinden ve bu geçişlerin devam etme olasılığından derin endişe duyuyoruz." dedi.