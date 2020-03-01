Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Serge Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.
Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 16:42
Son Haberler
- 17:23
- 17:22
- 17:12
- 16:52
- 16:04
Sıradaki Haber
MHP'den teşkilatlara "İdlib" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz