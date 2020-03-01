Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Serge Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.