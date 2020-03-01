Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi.

Bakan Akar harekatın adını açıkladı

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyunun Türkiye ile benzer endişeleri paylaştığını, Soçi Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği çağrısında bulunduğuna dikkati çekti.

Akar, harekatın adını da resmen duyurdu:

"27 Şubat’ta gerçekleştirilen menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir."

Rejimin alçak saldırısı

27 Şubat'ta İdlib'de TSK unsurlarına rejim tarafından düzenlenen alçak saldırıda 34 asker şehit düşmüştü.

Beştepe'de güvenlik zirvesi

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı 6 saat sürdü.

Zirvede alınan kararları İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

Rejim unsurlarına nokta atışları

Alçak saldırı sonrasında rejim unsurlarına karşılık gecikmedi. Rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu.

Havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

Mülteciler Avrupa'ya doğru ilerliyor

Saldırının ardından Türkiye, kapıları açarak mültecilerin Avrupa'ya geçişini durdurmama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapıları kapatmayacağız" açıklamasını yaptı.