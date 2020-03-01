FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Mart ayında 11 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 34 dava görülecek. Bu davalarda 1596 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 27 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1182, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda da 414 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanmasına 2 Mart'ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Aynı gün, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın duruşması ile eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in "FETÖ üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmaları Ankara'da, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 19 kişinin yargılandığı dava da Kocaeli'de görülecek.

Mart ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

2 Mart

Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-20 Mart

Saat: 09.30

Dava adı: Muhafız Alayındaki darbe girişimi davası (521 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-13 Mart

Saat: 09.30

3 Mart

Dava adı: Karlov suikastı davası (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mart

Saat: 09.30

Dava adı: Komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mart

Saat: 09.30

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (14 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mart

Saat:14.10

5 Mart

Dava adı: FETÖ'nün BDDK'deki "usulsüz sorgulama" davası (37 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün koruması Nihat O'nun FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 13.30

Dava adı: Adana'daki FETÖ/PDY davası (10 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 10.00

6 Mart

Dava adı: Adana'daki FETÖ/PDY davası (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimine ilişkin dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Mart

Saat: 11.00

9 Mart

Dava adı: FETÖ'nün sözde kadim abisi Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Mart

Saat: 09.00

10 Mart

Dava adı: ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Kaynak Holdingin eski çalışanlarının yargılandığı dava (81 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun yakınlarının yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mart

Saat: 11.30

Dava adı: Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası (17 sanıklı)

Yer: Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mart

Saat: 10.00

16 Mart

Dava adı: FETÖ'nün yasa dışı dinleme davası (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 16-19 Mart

Saat: 10.00

17 Mart

Dava adı: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Mart

Saat: 09.40

18 Mart

Dava adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (19 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan sanıkların yargılandığı dava (145 sanıklı)

Yer: İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Mart

Saat: 10.00

19 Mart

Dava adı: Eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının yargılandığı dava (4 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Mart

Saat: 10.00

20 Mart

Dava adı: Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Akfa Holding'le ilgili FETÖ davası (84 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Mart

Saat: 10.00

25 Mart

Dava adı: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzeninin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Mart

Saat: 09.30

Dava adı: Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri öne sürülenlerin yargılandığı dava (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Mart

Saat: 10.00

Dava: Kayseri'de FETÖ'yü aktif hale getirmek istedikleri öne sürülenlerin yargılandığı dava (26 sanıklı)

Yer: Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Mart

Saat: 09.00

26 Mart

Dava adı: FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı Zehra Bozkurt'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Mart

Saat: 11.30

27 Mart

Dava adı: FETÖ'nün Çengelköy ve Kuleli'deki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (15 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 27 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Balıkesir'den havalanan F-16 ile İstanbul'da alçak uçuş yapan eski pilotun yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (19 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Mart

Saat: 10.00

30 Mart

Dava adı: FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı'nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Mart

Saat: 09.30

31 Mart

Dava adı: Erzurum'da FETÖ elebaşı Gülen ile kardeşinin yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası (16 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Mart

Saat: 10.00