Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de kapalı hava sahası engelini insansız hava araçları ile aştı. Toplu halde havalanan silahlı Bayraktar TB2 ve ANKA-S'ler, bölgede Mehmetçiğe büyük katkı vererek hedefleri vurdu.

İdlib'de rejime yönelik gerçekleştirilen bu operasyon, savunma literatürlerine girdi.

Hava unsurlarının çok kullanıldığı bir stratejinin sahaya sürüldüğünü belirten SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, "Yani, karşı rakip güce öyle bir yöntem kullanarak tırmandırma siyaseti izliyorsunuz ki karşı taraf bu tırmandırmanın üzerine çıkacak şekilde sizi hedef alamıyor, çekiniyor. Çünkü sizin bir sonraki tırmandırma hedefinizin doğrudan kendisi olduğunu biliyor." dedi.

Stratejik hedefler tek tek imha edildi

SİHA'lar sürü şeklinde ilerleyerek hedeflere kitlendi. Topçu birlikleri ile koordineli şekilde İdlib ve Halep bölgesinde stratejik hedefler tek tek imha edildi.

Etkili harp başlığına sahip SİHA'larla yapılan hava taarruzları, Mehmetçiğin karadan gerçekleştirdiği operasyonlarda elini güçlendirdi.

İHA ve SİHA'lar sayesinde TSK unsurlarına havadan gerçekleşebilecek olası saldırı ihtimali de en aza indi.