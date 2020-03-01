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Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 80 bin 888 oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı.
İdlib'deki alçak saldırıdan sonra, Türkiye, düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açtı.
Binlerce göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara doğru yürüyüşe geçti.
80 bin 888 düzensiz göçmen ülkeden ayrıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Altun, Avrupa'ya gidenlerin sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıyı kapatmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: son dakika göçmen düzensiz göçmenSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 12:32
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