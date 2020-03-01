İdlib'deki alçak saldırıdan sonra, Türkiye, düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açtı.

Binlerce göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara doğru yürüyüşe geçti.

80 bin 888 düzensiz göçmen ülkeden ayrıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Altun, Avrupa'ya gidenlerin sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıyı kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" açıklamasını yapmıştı.



