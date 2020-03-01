Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar sınır birliklerini denetledi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek, harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor.
Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Etiketler: son dakika hulusi akar Genelkurmay BaşkanıSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 01:41
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