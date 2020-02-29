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TSK hedefleri böyle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, 2 bin 100 rejim unsurunu etkisiz hale getiren Mehmetçiğin, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Esed rejiminin 2 bin 100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" sözlerine yer verildi.
Etiketler: son dakika rejim unsuru milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:08
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