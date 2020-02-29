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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib diplomasisi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ın İdlib diplomasisi sürüyor.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmesi
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.
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