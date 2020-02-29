İdlib'de rejimin hain saldırısının ardından, Türkiye düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. Bunun üzerine binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara gitti.

Yunanistan, dün birçok noktadan Avrupa'ya yürüyen göçmenlere sınır kapısını kapatmıştı. Daha sonra da düzensiz göçmenlere ses bombaları ve biber gazıyla müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin müdahalesine Twitter'dan tepki gösterdi.

"Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var!" sözlerine yer veren Çavuşoğlu, Yunanistan sınır kapısında bekleyen göçmenlerin fotoğraflarını paylaştı.