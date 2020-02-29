İdlib'deki alçak saldırıdan sonra, Türkiye, düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açmıştı. Bunun üzerine binlerce göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara doğru yürüyüşe geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenler yaklaşık 18 bin oldu. Kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Biz bu kadar mülteciyi beslemek durumunda değiliz.https://t.co/NS1uHfaQAI pic.twitter.com/tFXNQjGzQz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 29, 2020

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'den ayrılan düzensiz göçmenlerin sayısını paylaştı. Soylu'nun açıklamasına göre, Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113'ü buldu.

Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 47.113 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

Yunanistan'dan düzensiz göçmen sorunuyla ilgili toplantı çağrısı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.