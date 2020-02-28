İdlib'de rejim kuvvetleri TSK unsurlarına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı.

Esed rejiminin, bölgede barışı tesis etmek için görev yapan Mehmetçiği hedef alması sonrası, TSK rejim hedeflerini yoğun ateş altına aldı. Belirlenen hedefler sabaha kadar nokta atışları ile vuruldu.

Havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

10 Şubat'tan bu yana 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

10 Şubat'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 6 mühimmat deposu da imha edildi.