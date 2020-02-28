Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bakan Akar İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi.
İdlib'deki rejim hedeflerine gerçekleştirilen harekatı sevk ve idare etmek için Hatay’a gelen Bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret ettiü durumları hakkında bilgi aldı.
Etiketler: idlib harekat hulusi akar idlib son durumSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 07:00
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